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"Схеми": Суддя ліквідованого ОАСК має російське громадянство

Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 23:10
Схеми: Суддя ліквідованого ОАСК має російське громадянство

Журналісти "Схем" стверджують, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, має паспорт Російської Федерації. Сама суддя назвала цю інформацію "провокацією".

Джерело: стаття проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти посилаються на витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт" за грудень 2022-го року. За його даними, в липні 2002 року в місті Єкатеринбургу жінка на ім'я Аріна Літвінова стала громадянкою РФ та отримала російський паспорт. Причина набуття громадянства – заміна паспорта громадянина СРСР. На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

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На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".

Журналісти також з'ясували, що, станом на квітень 2024 року, російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значиться серед недійсних, оскільки вона не замінила його на новий по досягненню 45-річчя у 2022 році. Однак це не означає втрату жінкою громадянства РФ.

На запитання "Схем" про російське громадянство Аріна Літвінова відповіла, що "це якась провокація" і поклала слухавку. Батьки Літвінової, як встановили журналісти, також мають громадянство Російської Федерації. 

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Теми: судгромадянство
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