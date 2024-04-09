Російські війська вдруге за вечір атакували Одещину, є влучання
Вівторок, 9 квітня 2024, 23:39
Російська армія увечері 9 квітня завдала ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одещині.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "Силами протиповітряної оборони знищено 2 ракети над морем.
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На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні і технічні приміщення".
Деталі: За даними військових, люди не постраждали.
Що передувало: Російські війська 9 квітня атакували прибережно-рекреаційну зону на Одещині, ймовірно, "Іскандером".
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