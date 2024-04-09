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Російські війська вдруге за вечір атакували Одещину, є влучання

Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 23:39

Російська армія увечері 9 квітня завдала ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одещині.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Силами протиповітряної оборони знищено 2 ракети над морем.

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На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта.  Пошкоджено адміністративні і технічні приміщення".

Деталі: За даними військових, люди не постраждали.

Що передувало: Російські війська 9 квітня атакували прибережно-рекреаційну зону на Одещині, ймовірно, "Іскандером".

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Теми: Одеська областьракетний ударППОвійна
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