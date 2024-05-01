Атаки на російські НПЗ досягли неймовірних успіхів. РФ залишилася без бензину – Politico

Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії змусила Кремль захищати власну територію, водночас ведучи війну. Але ці атаки також призвели до неймовірного - найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли.

Джерело: Politico

Деталі: Ціни на дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, піднявшись майже на 10 відсотків лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними.

Реклама:

Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво.

Минулої середи два паливних сховища, що належать російському енергетичному гіганту "Роснефть", приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками, паливо згоріло.

Цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах зазнали подібних ударів, а офіційні особи в Києві заявляють, що ця галузь є законною військовою ціллю.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова колишнього офіцера британської військової розвідки Філіпа Інгрема: "Це як комар - коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч у ніч, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту".

Ще деталі: За словами Інгрема, удари "мають ефект, тому що вони руйнують нафтову інфраструктуру та інші важливі об'єкти національної інфраструктури".

Він передбачив, що цю стратегію "вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів у найближчі десятиліття".

В результаті Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році.

Для Москви це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо необхідне для військових зусиль Росії, воно є ключовою частиною компенсації очільника РФ Володимира Путіна для населення, протиотрутою від відставання зарплат і слабкого рубля.

Politico припускає, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.

Пряма мова експерта з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марії Шагіної: "Фізичні санкції" України можуть прискорити фактичні санкції. Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення".





