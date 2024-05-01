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Масовий протест у Грузії: президентка закликала МВС припинити розгін людей

Олена ІвашківСереда, 1 травня 2024, 01:45
Масовий протест у Грузії: президентка закликала МВС припинити розгін людей
Саломе Зурабішвілі, фото з Facebook президентки

У ніч на середу у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі щодо людей, які протестують проти закону про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Джерело: заяву Зурабішвілі опублікувала на своїй сторінці у Facebook"Эхо Кавказа"

Деталі: Очільниця країни також закликала громадського захисника Левана Йоселіані негайно відреагувати на події, що відбуваються у Тбілісі.

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Акція протесту у Грузії, фото: Ехо Кавказу
Акція протесту у Грузії, фото: Ехо Кавказу

Пряма мова Зурабішвілі: "Звертаюся до міністра внутрішніх справ негайно припинити розгін мирної демонстрації, застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей. Добре видно, що акція проходила мирно, не становила ніякої небезпеки, загрози порядку не було".

Акція протесту у Грузії, фото: Ехо Кавказу
Акція протесту у Грузії, фото: Ехо Кавказу

Ще деталі: 30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Поліція застосувала сльозогінний газ біля будівлі парламенту Грузії. Крім того, деякі учасники акції стверджують, що правоохоронці застосували і гумові кулі. Є постраждалі, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці.

Правоохоронці також застосували водомет для розгону учасників акції.

До цього пролунало попередження про використання спецзасобів.

Учасники мітингу на вулиці Читадзе спробували прибрати встановлені тут загородження і перекрити ними дорогу.

Тим часом правоохоронці почали затримувати протестувальників перед парламентом.

До цього силовики застосували перцеві балончики, внаслідок чого постраждали кілька громадян. На місці працюють бригади швидкої допомоги. Лікарі надають їм першу допомогу.

О 3 ночі протестувальники залишаються на вулицях.

Передісторія:

  • 29 квітня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі ввечері відбувся мітинг владної партії "Грузинська мрія" на підтримку законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розкритикованого Заходом і громадянським суспільством.
  • Раніше в понеділок комітет парламенту Грузії з юридичних питань після 10-годинного засідання підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні
  • У понеділок у ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.
  • Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії віддаляє грузинський народ від ЄС.

Теми: Грузія
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