Суд оштрафував Трампа за критику свідків 

У вівторок суддя Нью-Йорка звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа у неповазі до суду та оштрафував його на 9000 доларів за порушення наказу судді, який забороняє Трампу критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан відкинув заяви 45-го президента країни про те, що він просто відповідав на політичні атаки проти нього, коли публічно критикував двох ключових ймовірних свідків на суді: свого колишнього адвоката та політичного агента Майкла Коена і порнозірку Стормі Деніелс.

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Мерчан назвав "абсурдними" заяви Трампа про те, що репости коментарів прихильників на соціальній медіаплатформі колишнього президента Truth Social не є порушенням розпорядження про заборону публічних висловлювань.

Мерчан визнав це неповагою до суду і наказав Трампу видалити образливі дописи Truth Social. Указ забороняє Трампу критикувати свідків, присяжних та інших ключових фігур у судовому процесі, але не самого Мерчана чи прокурора сторони звинувачення Елвіна Брегга. Трамп часто критикує обох.

Трамп неодноразово скаржився під час перерв у судовому засіданні та на політичних мітингах, що розпорядження про заборону публічних висловлювань щодо учасників суду, порушує його конституційне право на свободу слова.

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Трамп, ймовірно, представлятиме Республіканську партію на президентських виборах 2024 року у листопаді, і майже напевно знову конкуруватиме з президентом Джо Байденом, демократом, який переміг його у 2020 році.

В ухвалі Мерчан зазначив, що він "чітко знає та захищає права відповідача за Першою поправкою", але попередив Трампа, що без вагань посадить його до в’язниці, якщо той продовжить порушувати його накази.

В окремому рішенні Мерчан сказав, що судовий процес буде перервано 17 травня на прохання Трампа, щоб він міг відвідати випускний у Флориді свого сина Беррона.

Трамп став першим колишнім президентом, якому висунули кримінальні звинувачення та якому загрожує ув'язнення, якщо його визнають винним.

Його звинувачують у фальсифікації звітності бізнесу, щоб приховати грошову виплату Деніелс у розмірі 130 000 доларів, перед тим, як він виграв вибори президента в 2016 році, щоб приховати від виборців її заяву про інтимну зустріч на одну ніч десять років тому.

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На суді у вівторок був присутній один із синів Трампа, Ерік Трамп. Це був перший випадок, коли член родини Трампа був присутній у справі про приховування грошей.

Гері Фарро, старший керуючий директор у нині неіснуючому First Republic Bank у Нью-Йорку у вівторок продовжив давати свідчення і описав, як він відкрив рахунок у жовтні 2016 року для Коена, який, за словами прокурорів, Коен потім використовував, щоб заплатити Деніелс. Але Фарро сказав, що Коен не повідомив, що рахунок буде використаний для оплати порнозірці. Коен перерахував 131 000 доларів США зі своєї кредитної лінії в банку для фінансування нового рахунку, який він назвав Essential Consultants. Документи на суді показали, що 27 жовтня 2016 року Коен переказав 130 000 доларів Кіту Девідсону, тодішньому адвокату Стормі Деніелс. Мета переказу була вказана як виплата юридичних видатків.

Під час перехресного допиту адвокат Трампа Тодд Бланш змусив Фарро повторити свої попередні свідчення про те, що Коен був "складним клієнтом".

Здавалося, Бланш намагався натякати журі з 12 членів, що Коен був непослідовним. Коена засудили за закони про фінансування передвиборчої кампанії у зв'язку з виплатою грошей Деніелс та іншими правопорушеннями, включаючи неправдиві свідчення, і відбув 13 з половиною місяців у в'язниці. Оскільки він колись служив Трампу з надзвичайною лояльністю, перш ніж обернутися проти нього, він цілком міг бути найважливішим свідком в справі.

Трампу висунуто ще три кримінальні обвинувачення, у тому числі два звинувачення в незаконній спробі зашкодити визнанню перемоги Байдена в 2020 році. Але суд у Нью-Йорку може бути єдиним, розгляд в якому відбудеться до виборів 2024 року.

Свідки почали давати свідчення в суді минулого тижня. Девід Пекер, колишній видавець таблоїду National Enquirer і давній друг Трампа, впродовж чотирьох днів свідчив перед журі присяжних з 12 членів. Він вказав, що на зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку в серпні 2015 року з Трампом і Коеном він погодився робити все, що завгодно, щоб допомогти Трампу виграти президентство.

Прокурори називають зустріч "змовою в вежі Трампа". Пекер сказав, що він публікував позитивні історії про Трампа та прикрашав негативні історії про його опонентів. Що ще важливіше, Пекер сказав, що він заплатив 150 000 доларів моделі Playboy Карен Макдугал, щоб її твердження про те, що у неї був місячний роман із Трампом у 2006 і 2007 роках, не потрапило в пресу. Трамп заперечував роман, але Пекер свідчив, що Трамп називав Макдугал "хорошою дівчиною". Ставши президентом, Пекер сказав, що Трамп запитав про її самопочуття, коли вони з Пекером прогулювалися територією Білого дому в середині 2017 року.

Крім того, Пекер сказав, що він заплатив ще 30 000 доларів швейцару в будинку Трампа в Нью-Йорку, щоб спростувати його неправдиву заяву про те, що Трамп народив дитину поза шлюбом. Прокурори публічно не розголошують, хто буде їхнім наступним свідком після Фарро. Судовий розгляд може тривати ще п'ять тижнів до розгляду справи присяжними.