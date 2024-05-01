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Сенат США проголосував за заборону імпорту збагаченого урану з Росії

Олена ІвашківСереда, 1 травня 2024, 05:30
Сенат США проголосував за заборону імпорту збагаченого урану з Росії
АЕС, фото: imf.org

30 квітня ввечері Сенат США одноголосно проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Документ направили на підпис президенту США Джо Байдену.

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Закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

До січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону. У разі, якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії.

Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року.

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Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними  реакторами, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Видання підкреслює, що Росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється заздалегіть. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже мають достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

Теми: СШАРосія
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