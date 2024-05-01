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У Росії безпілотники атакували дві області: на Рязанському НПЗ виникла пожежа 

Олена ІвашківСереда, 1 травня 2024, 06:36
У Росії безпілотники атакували дві області: на Рязанському НПЗ виникла пожежа 
фото ілюстраційне: РосЗМІ

У ніч на середу безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа. 

Джерело: Baza, губернатор Рязанської області Павло Малков, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв

Деталі: За словами очевидців, атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

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Наразі на заводі працюють оперативні служби.

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Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив.

Гусєв пише у своєму телеграм-каналі, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники.

За його словами, один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.

Довідково:  Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.

Теми: Росіябезпілотники
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