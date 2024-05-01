Окупанти накрили Нікополь артилерією і "Градами": багато руйнувань, поранена жінка

Одна людина дістала поранення, пошкоджені 7 багатоповерхівок, адмінбудівля, дитсадок, заправка та лінія електропередач у результаті російських обстрілів Нікополя у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град". Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: За словами голови ОВА, у результаті обстрілів пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, 7 багатоповерхівок та ще 1 двоповерховий.

Також зачепило лінію електропередач.

Фото з Telegram Сергія Лисака

"Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються", − підсумував Лисак.