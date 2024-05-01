ЗСУ знешкодили 1 120 окупантів та спалили 21 ББМ за добу
Середа, 1 травня 2024, 08:12
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували понад тисячу ворожих солдатів, 21 ББМ та 13 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 469 840 (+1 120) осіб,
- танків − 7 312 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 14 067 (+21) од,
- артилерійських систем − 12 024 (+13) од,
- РСЗВ − 1 053 (+0) од,
- засобів ППО − 780 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 538 (+7) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 175 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 980 (+3) од.
Дані уточнюються.