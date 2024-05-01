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У Запоріжжі та районі збудують 5 підземних шкіл − ОВА

Ірина БалачукСереда, 1 травня 2024, 08:28
У Запоріжжі та районі збудують 5 підземних шкіл − ОВА
Першу підземну школу збудували у Харкові. Фото мережі Х мера Харкова Ігоря Терехова

У місті Запоріжжя та у Запорізькому районі збудують 5 підземних шкіл, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Перші 5 підземних шкіл побудуємо у Запорізькій області. Міністерство освіти і науки України погодило перші проекти обласної команди. Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави − до 500 мільйонів гривень".

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Деталі: За словами Федорова, 3 школи планують збудувати у місті Запоріжжя та ще 2 у Запорізькому районі. Він підкреслив, що перші тендери на будівництво оголосять вже цього тижня.

Передбачається, що підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.

"Наша мета − надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі − 10 підземних шкіл", − підсумував Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Першу підземну школу почали будувати у Харкові. Повідомлялося, що її матимуть змогу відвідувати 450 дітей, а якщо навчання відбуватиметься у дві зміни, то 900. Міський голова Ігор Терехов прогнозував, що навчання в ній почнеться вже в березні. Однак будівництво закінчили лише на початку квітня. Наразі тривають останні приготування перед відкриттям.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьосвітавійна
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