У Запоріжжі та районі збудують 5 підземних шкіл − ОВА
У місті Запоріжжя та у Запорізькому районі збудують 5 підземних шкіл, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Перші 5 підземних шкіл побудуємо у Запорізькій області. Міністерство освіти і науки України погодило перші проекти обласної команди. Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави − до 500 мільйонів гривень".
Деталі: За словами Федорова, 3 школи планують збудувати у місті Запоріжжя та ще 2 у Запорізькому районі. Він підкреслив, що перші тендери на будівництво оголосять вже цього тижня.
Передбачається, що підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.
"Наша мета − надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі − 10 підземних шкіл", − підсумував Федоров.
Передісторія:
- Першу підземну школу почали будувати у Харкові. Повідомлялося, що її матимуть змогу відвідувати 450 дітей, а якщо навчання відбуватиметься у дві зміни, то 900. Міський голова Ігор Терехов прогнозував, що навчання в ній почнеться вже в березні. Однак будівництво закінчили лише на початку квітня. Наразі тривають останні приготування перед відкриттям.