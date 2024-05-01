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Президент Чехії вважає розширення ЄС необхідністю

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Середа, 1 травня 2024, 10:49
Президент Чехії вважає розширення ЄС необхідністю
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Чехії Петр Павел висловив підтримку нових раундів розширення Євросоюзу в 20-ту річницю вступу своєї країни до ЄС.

Джерело: "Європейська правда", DPA

Деталі: Під час конференції з нагоди 20-ї річниці вступу Чехії до ЄС він заявив, що розширення Євросоюзу є "геостратегічною необхідністю".

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"Якщо ми надовго залишимо західнобалканські країни, Україну, Молдову та Грузію на порозі (членства в ЄС), ми залишимо їх на поталу таким силам, як Росія, які не бажають добра європейцям та Європі взагалі", – застеріг Павел.

Водночас він також наполягав на реформах Євросоюзу, заявивши, що ЄС може "безумовно" покращитися.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу країн Західних Балкан.

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Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив свою позицію про те, що ЄС має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан, а "східним розширенням" слід займатися опісля.

Читайте також пояснення, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС.

Теми: ЧехіяЄСУкраїна
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