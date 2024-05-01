Окупанти за добу убили двох мирних мешканців Донеччини

Російські військові вбили двох мирних мешканців у Донецькій області 30 квітня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина.

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фото: Донецька ОВА

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади 1 людина загинула. Під вогнем околиці Костянтинівської громади".

фото: Донецька ОВА

Деталі: Також, за словами Філашкіна, загарбники гатили по Бахмутському району. Пошкоджені 9 приватні будинки, багатоповерхівка та промислова будівля. Загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.