Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Окупанти за добу убили двох мирних мешканців Донеччини

Анастасія ПроцСереда, 1 травня 2024, 11:00
Окупанти за добу убили двох мирних мешканців Донеччини
фото: Донецька ОВА

Російські військові вбили двох мирних мешканців у Донецькій області 30 квітня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина.

Реклама:
 
фото: Донецька ОВА

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади 1 людина загинула. Під вогнем околиці Костянтинівської громади".

 
фото: Донецька ОВА

Деталі: Також, за словами Філашкіна, загарбники гатили по Бахмутському району. Пошкоджені 9 приватні будинки, багатоповерхівка та промислова будівля. Загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Теми: Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Донецька область
Росіяни тиснуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках, за добу тут було 66 боєзіткнень − Генштаб
За добу на Донеччині загинули двоє людей від російських обстрілів
Росіяни посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках, прикриваються авіацією − Генштаб
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: