Країни G7 зобов'язалися зменшити залежність від товарів РФ у ядерній сфері

30 квітня країни "Групи семи" домовилися працювати над зменшенням своєї залежності від "цивільних ядерних товарів" з Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Міністри енергетики G7 заявили, що їхні країни долучаться до багатосторонніх зусиль з просування диверсифікації постачання палива, вільної від російського впливу, йдеться в їхній підсумковій заяві в італійському місті Турин.

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Посадовці також зобов'язалися просувати ядерний синтез як майбутнє джерело енергії.

Міністри також домовилися про поетапну відмову від використання вугілля у виробництві електроенергії до першої половини 2030-х років, посилаючись на зобов'язання щодо обмеження підвищення температури в майбутньому, йдеться в заяві.

Минулого тижня Bloomberg повідомив, що Німеччина раніше заперечувала проти будь-яких згадок про ядерну енергетику в межах ініціатив G7 щодо так званого "зеленого переходу".

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Напередодні Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з РФ після аналогічного голосування у Палаті представників, яке відбулося в грудні.

Раніше повідомляли, що Велика Британія планує інвестувати понад 380 мільйонів доларів для запуску власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів.

Перед цим стало відомо, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.