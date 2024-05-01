Євлаш про F-16 "після Великодня": чекаємо на них в Україні якнайшвидше
У Повітряних силах уточнили, що у повітряному просторі країни очікують на появу багатоцільових винищувачів F-16 якнайшвидше.
Джерело: речник Повітряних сил Ілля Євлаш в коментарі УП
Пряма мова: "Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше.
Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі".
Деталі: За словами речника, пілоти зараз навчаються у США та Данії.
Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.
Нагадаємо:
- За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
- Нещодавно уряд Бельгії схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.