Євлаш про F-16 "після Великодня": чекаємо на них в Україні якнайшвидше

У Повітряних силах уточнили, що у повітряному просторі країни очікують на появу багатоцільових винищувачів F-16 якнайшвидше.

Джерело: речник Повітряних сил Ілля Євлаш в коментарі УП

Пряма мова: "Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше.

Реклама:

Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі".

Деталі: За словами речника, пілоти зараз навчаються у США та Данії.

Водночас наразі невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: