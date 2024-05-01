Журналістам відкриють доступ до Верховної Ради, але обмежать їхню кількість

Керівник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний заявив, що представників засобів масової інформації знову почнуть пускати до парламенту під час засідань, але обмежать кількість представників ЗМІ до 20 – 30 осіб, після Великодня з журналістами проведуть спеціальний інструктаж.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Штучного: "Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20 - 30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті".

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Деталі: Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що законодавчий орган працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень. "Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб", – сказав він.

З огляду на це, зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту. "Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів", – нагадала вона.

"Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги", – зазначив Стефанчук.

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Довідково: Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонено доступ до будівлі Верховної Ради. Також не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.

Що було раніше: Наприкінці 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в апараті Верховної Ради розробляють механізм переакредитації представників ЗМІ, що надалі сприятиме покращенню їхнього доступу до роботи в парламенті.