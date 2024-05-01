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Журналістам відкриють доступ до Верховної Ради, але обмежать їхню кількість

Станіслав ПогоріловСереда, 1 травня 2024, 11:58
Журналістам відкриють доступ до Верховної Ради, але обмежать їхню кількість
Фото: Getty Images

Керівник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний заявив, що представників засобів масової інформації знову почнуть пускати до парламенту під час засідань, але обмежать кількість представників ЗМІ до 20 – 30 осіб, після Великодня з журналістами проведуть спеціальний інструктаж.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Штучного: "Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20 - 30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті".

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Деталі: Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що законодавчий орган працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень. "Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб", – сказав він.

З огляду на це, зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту. "Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів", – нагадала вона.

"Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги", – зазначив Стефанчук.

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Довідково: Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонено доступ до будівлі Верховної Ради. Також не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.

Що було раніше: Наприкінці 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин  заявив, що в апараті Верховної Ради розробляють механізм переакредитації представників ЗМІ, що надалі сприятиме покращенню їхнього доступу до роботи в парламенті.

Теми: Верховна РадаЗМІ
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