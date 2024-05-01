Федоров показав український окопний РЕБ PARASOL 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав окопний РЕБ PARASOL від учасника кластера Brave1.

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "У розробника є дві модифікації РЕБ: одна захищає позиції від російських дронів, інша — техніку від них. Одна з ключових переваг PARASOL – вона непомітна для ворожих РЕБ.

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Перша розробка, PARASOL 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.

Друга розробка, PARASOL 02, захищає техніку — її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів".

Федоров опублікував відео, як розробники під час випробувань РЕБ PARASOL "саджають" дрони pic.twitter.com/zYB44ak6aJ ВІДЕО ДНЯ May 1, 2024

Деталі: Федоров опублікував відео, як розробники під час випробувань PARASOL "саджають" дрони.

Інші ключові переваги РЕБ PARASOL: дуже прості в експлуатації; навчитися ними користуватися можна за 10–15 хвилин.

Він повідомив, що держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а сили оборони їх активно використовують.

Федоров нагадав, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії: "У напрямі РЕБ ми пройшли той самий шлях, що і з дронами: запустили ринок, спростили процедури, забезпечили конкуренцію й побачили, що це дійсно працює".

Наразі, за словами міністра, на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

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