У Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС

Після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів" у Європарламенті закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ.

Джерело: євродепутатка Віола фон Крамон, "Європейська правда"

Деталі: Членкиня Європарламенту заявила, що насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про "іноагентів", повинне зіткнутися з конкретними наслідками.

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Вона закликала у своєму Twitter (Х) відкликати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, який країна отримала в грудні минулого року. Багато хто вважає, що Грузія отримала статус авансом, оскільки ЄС пішов на цей крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік Росії.

Також євродепутатка пропонує зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

Нагадаємо:

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У ніч на середу грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

25 квітня Європарламент проголосував за резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу", відомий як "російський закон" та закон про "іноагентів".

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