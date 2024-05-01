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Міноборони відкрило в Україні вже 19 центрів рекрутингу: новий з'явився на Закарпатті

Альона Мазуренко Середа, 1 травня 2024, 15:22
Міноборони відкрило в Україні вже 19 центрів рекрутингу: новий з'явився на Закарпатті
фото: Наталія Калмикова в Facebook

1 травня на Закарпатті почав роботу новий центр рекрутингу, таких центрів загалом по країні відкрили уже 19.

Джерело: заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (1 травня - ред.) в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу).

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Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00...

Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні".

Деталі: За словами Калмикової, якщо потенційний рекрут шукає інформацію про вакансії та умови служби, то може відвідати центр рекрутингу.

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Вона нагадала, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна.

Зокрема, у новому центрі доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил, Нацгвардії, та Державної прикордонної служби.

Заступниця міністра уточнила, що рекрутування також можливе навіть після отримання повістки про уточнення даних.

Теми: МіноборониЗбройні силивійнаЗакарпаття
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