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Росіяни обстріляли село Лелюківка на Харківщині, загинула жінка

Альона Мазуренко Середа, 1 травня 2024, 16:48
Росіяни обстріляли село Лелюківка на Харківщині, загинула жінка
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Російські окупанти 1 травня обстріляли на Харківщині село Лелюківка. Постраждала цивільна жінка, від отриманих травм вона померла у лікарні.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубовполіція Харківської області

Дослівно поліція: "01 травня о 12:20 військові росії обстріляли село Лелюківка Шевченківської громади Куп'янського району.

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В результаті травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу".

Деталі: Згодом Синєгубов повідомив, що жінка померла в лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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