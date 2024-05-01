Росіяни обстріляли село Лелюківка на Харківщині, загинула жінка
Середа, 1 травня 2024, 16:48
Російські окупанти 1 травня обстріляли на Харківщині село Лелюківка. Постраждала цивільна жінка, від отриманих травм вона померла у лікарні.
Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківської області
Дослівно поліція: "01 травня о 12:20 військові росії обстріляли село Лелюківка Шевченківської громади Куп'янського району.
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В результаті травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу".
Деталі: Згодом Синєгубов повідомив, що жінка померла в лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.
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