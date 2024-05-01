У ЗМІ з'явилося відео можливого удару ATACMS по скупченню окупантів на Луганщині

У мережі з'явилися кадри ймовірного ураження балістичними ракетами ATACMS скупчення окупантів поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.

Джерело: Мілітарний, відео у соціальних мережах

Деталі: На кадрах, які зняв дрон, видно велике скупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

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Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тому ймовірно удар був завданий ракетами ATACMS.

Крім того, OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості – вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Повідомляється, що місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Водночас невідомо, коли саме захисники знищили скупчення ворогів.