Словаччина дала захист соратнику Медведчука - ЗМІ

Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який ширив дезинформацію Віктора Медведчука.

Джерело: чеська газета Denik N з посиланням на два неназваних джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Марчевський раніше був генпродюсером телеканалу "112 Україна". Його також звинувачують у проведенні проросійської кампанії впливу, на нього Чехія наклала національні санкції.

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За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту.

Цю інформацію виданню підтвердив і адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток не захотів давати коментарі з цього приводу. Він зазначив, що не має конкретної інформації про справу. Однак пізніше його міністерство заявило, що вже давно займається справою і надасть інформацію після завершення розслідування.

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Марчевський був внесений до санкційного списку Чехії в березні після того, як чеські спецслужби заявили, що він керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe.

Прага стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.

Denik N зазначив, що після того, як Прага запровадила санкції проти Марчевського, він попрямував до Словаччини, де нині керує уряд на чолі з проросійським прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії. Чеські посадовці очікували, що він втратить цей статус через 60 днів після включення до списку санкцій, і це позбавить його права на проживання в ЄС.

Якби Марчевського включили до загальноєвропейського списку санкцій, він був би повинен залишити Словаччину.

Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія.

Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.