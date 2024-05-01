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У Німеччині екстремісти спалили будинок глави Rheinmetall через постачання зброї в Україну

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 18:26
У Німеччині екстремісти спалили будинок глави Rheinmetall через постачання зброї в Україну
Армін Паппергер. фото: Getty Images

Ліві екстремісти з руху RAF вночі 29 квітня спалили садовий будинок гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в наживанні на продажі зброї Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Деталі: Невідомі зловмисники опублікували листа в інтернеті, де взяли на себе відповідальність за підпал дому Паппергера.

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У листі-зізнанні йдеться про те, що "Rheinmetall є одним з тих, хто наживається на так званому поворотному моменті" (Zeitenwende) – цим словом влада Німеччини описує зміну оборонної політики через повномасштабну війну Росії проти України.

Також стверджується, що збройова компанія накопичує "різні старі види бронетехніки", "яку тепер можна було б продати Україні", тому "Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі".

У кінці листа автори натякають на ув'язнену представницю руху RAF Даніелу Клетте, закликаючи до її звільнення: "Сили і удачі всім тим, хто переховується від радикальних лівих і тим, хто погоджується войовничо атакувати силові структури!"

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Колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років, заарештували в Берліні на початку року. Під час обшуку у квартирі, де затримали Клетте, були виявлені ручна граната та інші небезпечні предмети.

Rheinmetall з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняв низку замовлень на постачання Києву озброєнь, а також оголосив про відкриття кількох заводів в Україні.

Теми: НімеччинаУкраїназброянадзвичайна подія
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