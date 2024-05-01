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Попри критику Заходу уряд Грузії пообіцяв ухвалення закону про "іноагентів"

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 18:37
Попри критику Заходу уряд Грузії пообіцяв ухвалення закону про іноагентів
Іраклій Кобахідзе. фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія країни "Грузинська мрія" доб'ється ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", відомий такоз як закон про "іноагентів". Ця законодавча ініціатива викликала масові протести в Грузії й критику з боку Заходу.

Джерело: Кобахідзе на брифінгу 1 травня, чиї слова цитують агентство Interpressnews і "Європейська правда"

Деталі: На думку Кобахідзе, ухвалення законопроєкту про "іноагентів" необхідне для того, щоб "нам у довгостроковій перспективі умиротворити цю країну".

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"Демонстрації, звичайно, будуть і сьогодні, і під час третього читання, і під час подолання вето (президентки. – Ред.). Але ми все ухвалимо", – запевнив він.

Говорячи про багатотисячні протести проти законопроєкту, грузинський прем'єр заявив про "кілька днів дискомфорту", але додав, що "у довгостроковій перспективі ми на роки застрахуємо цю країну від поляризації та радикалізму".

Паралельно Кобахідзе звинуватив неурядові організації в нападах на Грузинську православну церкву та "пропаганді ЛГБТ" (проти чого, як відомо, грузинська влада вже готує окремий законопроєкт).

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Він оголосив, що третє й остаточне читання законопроєкту про "іноагентів" відбудеться "через два тижні", а вето президентки Грузії Саломе Зурабішвілі подолають "через чотири тижні".

Після подій під парламентом Грузії увечері 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади. 

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.

Теми: ГрузіяЗМІзаконодавствоЗахід
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