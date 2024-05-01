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На полі бою зафіксували сотню зіткнень, на Авдіївському напрямку 33 атаки – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 19:14
На полі бою зафіксували сотню зіткнень, на Авдіївському напрямку 33 атаки – Генштаб
Ілюстративне фото - 38 окрема бригада морської піхоти

За минулу добу на фронті зафіксували 100 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 1 травня

Деталі: На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбили 9 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу противника".

Теми: Генштаббойові дії
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