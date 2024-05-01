Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона

Членкиня Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала наступного тижня голосувати за його відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: На брифінгу перед Капітолієм 1 травня Грін заявила, що після обрання спікером Джонсон "став людиною, яку ніхто з нас не впізнає".

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"У нас не буде більшості в Палаті представників, якщо ми залишимо Майка Джонсона (на посаді спікера. – Ред.)", – вважає вона.

Однопартієць Грін Томас Массі – один із двох республіканців, які публічно підтримали відставку спікера – визнав, що ця ініціатива, найімовірніше, зазнає поразки в залі засідань, позаяк демократи в Палаті вже пообіцяли підтримати Джонсона.

"Якщо це голосування провалиться і вся фракція, весь Конгрес підтримає "однопартійний лад", дозвольте мені сказати вам дещо: це не поразка, це перемога американського народу, тому що це список імен", – сказала Грін, маючи на увазі перелік республіканців, які не підтримають відставки Джонсона.

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Сам спікер напередодні різко розкритикував конгресвумен, заявивши, що вона не "доводить, що є" серйозним законодавцем. Після пресконференції Грін Джонсон назвав ініціювання відставки "хибним для республіканської фракції, хибним для інституції і неправильним для країни".

Як відомо, спікер Джонсон поставив на голосування пакет законодавства з допомогою для України попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських правок до закону про допомогу Україні.