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США оголосили масштабні санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виробляти зброю

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 21:11
США оголосили масштабні санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виробляти зброю
Фото - getty images

Міністерство фінансів США 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства

Деталі: Останній пакет санкцій США спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві купувати компроненти для виробництва зброї або оборонної продукції.

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Серед іншого, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Понад 100 організацій в оновленому санкційному списку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Інший блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.

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Додатково Мінфін вніс до чорного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Зрештою, в координації з американським Міністерством фінансів Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Також Держдеп ужив обмежувальних заходів проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії та запровадив додаткові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Останній масштабний пакет санкцій проти Росії Штати оголошували 23 лютого. Тоді американський президент Джо Байден оголосив, що США запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Навального.

Теми: СШАсанкції
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