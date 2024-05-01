В Міноборони України розпочали розробку моделі Системи інтегрованої оборони

У Міністерстві оборони України відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможностей України.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: У міністерстві повідомили, що робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямками: воєнна політика, інституційність та міжнародне співробітництво; військово-технічна політика; політика управління людським капіталом; політика управління оборонними ресурсами та національний спротив.

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Пряма мова заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера: "Розробляючи модель ми діємо системно та інтегровано – всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються із урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба пропрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель".

Деталі: У робочу групу увійшли 176 представників від ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ. Результати роботи групи обіцяють представити до кінця року.