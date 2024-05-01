У Чернівцях вперше в Україні поховають 16 військових у братській могилі

У Чернівцях вперше в Україні облаштують братську могилу для загиблих 16 бійців ЗСУ. Вони загинули під час авіанальоту 11 березня 2022 року в Людвинівці на Київщині.

Джерело: Чернівецька міська рада, адвокатка сімей загиблих Галина Янко

Деталі: Прощання з бійцями відбудеться 2 травня 2024 року, об 11:00 на кладовищі "Садгора". За допомогою українських та іноземних спеціалістів вдалося ідентифікувати 16 імен із 19-ти загиблих.

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Родичі загиблих вирішили влаштувати братську могилу, адже військовослужбовці разом служили в одному підрозділі ЗСУ – 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

Як повідомляє одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко, в похованні будуть військові родом з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.

На братській могилі встановлять символічне писанкове дерево. У міській раді Чернівців додали, що на вшанування полеглих можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою.