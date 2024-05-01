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США підтвердили, що Росія використала заборонену хімічну зброю проти ЗСУ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 22:33
США підтвердили, що Росія використала заборонену хімічну зброю проти ЗСУ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказав, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу

Деталі: Зовнішньополітичне відомство США констатує, що Росія застосувала хлорпікрин проти українських військ, а також використовувала хімічні засоби для придушення заворушень (riot control agents), що порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

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"Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", – зазначає Державний департамент.

Говорячи про нехтування Росією своїх зобов'язань щодо заборони використання хімічної зброї, США провели паралелі з отруєнням Алексєя Навального  та Сергєя і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

У зв'язку з цим Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

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Під санкції також потрапили чотири компанії, причетні до програми хімічної зброї Росії.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Теми: СШАбойові діївійна
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