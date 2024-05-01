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Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 23:25
Росія атакувала балістикою сортувальне депо Нової пошти в Одесі, є постраждалі
Фото - одеське видання Думська

Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пресслужба "Нової пошти"

Дослівно: "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа".

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Оновлено: Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що Росія поцілила ракетою в сортувальне депо та відділення Нової пошти. Серед співробітників загиблих та постраждалих немає.

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Дослівно НП: "Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі".

Теми: Одесаракетний удар
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