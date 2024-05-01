Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі
Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пресслужба "Нової пошти"
Дослівно: "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа".
Оновлено: Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що Росія поцілила ракетою в сортувальне депо та відділення Нової пошти. Серед співробітників загиблих та постраждалих немає.
Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 1, 2024
Відео - Нова пошта pic.twitter.com/Mt8L3YDFtX
Дослівно НП: "Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі".