Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пресслужба "Нової пошти"

Дослівно: "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа".

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Оновлено: Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що Росія поцілила ракетою в сортувальне депо та відділення Нової пошти. Серед співробітників загиблих та постраждалих немає.

Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі



Відео - Нова пошта pic.twitter.com/Mt8L3YDFtX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 1, 2024

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Дослівно НП: "Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі".