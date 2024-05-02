Дуда: Головування Польщі в ЄС зосередиться на відбудові та євроінтеграції України

За словами президента Польщі Анджея Дуди, польське головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції України й Молдови.

Джерело: Дуда у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС, цитує Укрінформ

Деталі: Дуда підкреслив, що пріоритетами Польщі під час головування в Євросоюзі мають бути співпраця між ЄС і США, підтримка процесу євроінтеграції України, Молдови та Західних Балкан, а також енергетична трансформація й охорона клімату.

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Президент Польщі зазначив, що під час головування в Раді ЄС Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз – США та Євросоюз – Україна, який буде присвячений питанням відбудови України та прийняття її до євроспільноти.

Дуда висловив упевненість, що завдяки, зокрема зусиллям і допомозі його країни, Україна зможе захистити суверенітет і незалежність і в майбутньому буде надійним партнером Польщі.

Що передувало: Дуда у своєму зверненні до 20-ї річниці вступу країни у ЄС зосередився на позитивах, які Польщі дало членство, але включив і критичні ремарки напередодні європейських виборів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У вівторок з нагоди 20-річчя членства у ЄС 10 держав Євросоюзу біля штаб-квартири Єврокомісії підняли прапори цих країн.

1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".