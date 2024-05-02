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Губернатори РФ скаржаться на атаку БпЛА і пошкодження енергетичної інфраструктури

Ольга Глущенко Четвер, 2 травня 2024, 01:30
Губернатори РФ скаржаться на атаку БпЛА і пошкодження енергетичної інфраструктури
ілюстрація росЗМІ

В Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури.

Джерело: губернатор Орловської області Андрій Кличков та губернатораКурської області Роман Старовойт

Деталі: За даними губернатора Кличкова, під час знешкодження було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Глазуновського і Свердловського районів регіону.

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Частина області залишилася без світла.

Також дрони атакували й Курську область. Там без світла залишився один населений пункт.

Теми: Росіябезпілотникиенергетика
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