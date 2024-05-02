Губернатори РФ скаржаться на атаку БпЛА і пошкодження енергетичної інфраструктури
Четвер, 2 травня 2024, 01:30
В Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури.
Джерело: губернатор Орловської області Андрій Кличков та губернатораКурської області Роман Старовойт
Деталі: За даними губернатора Кличкова, під час знешкодження було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Глазуновського і Свердловського районів регіону.
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Частина області залишилася без світла.
Також дрони атакували й Курську область. Там без світла залишився один населений пункт.