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У Тбілісі госпіталізували 8 демонстрантів – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 2 травня 2024, 03:44
У Тбілісі госпіталізували 8 демонстрантів – ЗМІ
фото: ekhokavkaza

Грузинське Міністерство охорони здоров’я повідомило про госпіталізацію восьми постраждалих учасників акції проти закону про "іноагентів" біля парламенту в Тбілісі.

Джерело: "Ехо Кавказу" з посиланням на МОЗ Грузії

Дослівно МОЗ Грузії: "У постраждалих відзначають ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови і різних частин тіла, а також інтоксикацію та ускладнення з дихальними шляхами".

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Деталі: У публікації відзначається, що одного з постраждалих "уже виписали". Семеро осіб залишаються під наглядом медиків. За даними МОЗ, їхній стан задовільний.

Загалом біля парламенту чергують 20 бригад "швидкої". На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль і печіння в очах.

Що передувало: Під парламентом Грузії знову зібралась велика акція протесту проти проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", який щойно ухвалили у передостанньому 2-му читанні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Протести проти ухвалення законопроєкту тривають з 15 квітня майже щоденно. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

Водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе обіцяє попри протести ухвалити закон, щоб "умиротворити" країну.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади. 

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.

Теми: Грузіямітинги
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