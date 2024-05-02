Над Миколаївщиною знищили крилату ракету Х-59: уламки пошкодили транспортну інфраструктуру
Четвер, 2 травня 2024, 08:32
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО 1 травня збили над областю ворожу крилату ракету Х-59.
Джерело: Кім у Telergram
Пряма мова: "Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає".
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Деталі: Також очільник області повідомив, що 1 травня, о 16.54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади, без постраждалих.