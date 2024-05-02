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В ОП ще не вирішили, хто очолить Мінагро замість Сольського – джерела

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 2 травня 2024, 08:54
В ОП ще не вирішили, хто очолить Мінагро замість Сольського – джерела
Микола Сольський. Фото з Facebook Мінагрополітики

В Офісі президента ще не вирішили, хто очолить Міністерство аграрної політики та продовольства замість Миколи Сольського.

Джерело: стаття УП "Маленький уряд з великим прем'єром. Як у Шмигаля хочуть змінити Кабмін" 

Деталі: Упродовж найближчих 2 тижнів парламент має звільнити аграрного міністра Миколу Сольського, якому Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в оборудках із землею на 500 млн грн.

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В Офісі президента ще не вирішили, хто очолить Мінагро.

За словами кількох співрозмовників УП, на цю посаду розглядали першого заступника аграрного міністра Тараса Висоцького, але він також має кримінальну справу, яка стосується розтрати понад 62 мільйонів гривень на закупівлях. Тому фінального рішення наразі немає.

Водночас в ОП розглядали варіант приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства економіки, як було за часів уряду Олексія Гончарука. Зрештою від цієї ідеї, як переконують співрозмовники "Української правди" в уряді, відмовилися. Зокрема, тому що попередній досвід з об'єднанням цих відомств був невдалим.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • 23 квітня ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 
  • Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.
  • Крім аграрного міністра, підозру у справі з оборудок із землею вручили його заступнику – Маркіяну Дмитрасевичу.
  • Сольський написав заяву про відставку 25 квітня. 
  • Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав для аграрного міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Того ж дня за нього внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Сольського звільнили з-під варти. Він продовжив виконувати міністерські повноваження. 

Теми: Кабінет міністрівОфіс президентаМінагрополітики
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