В ОП ще не вирішили, хто очолить Мінагро замість Сольського – джерела

В Офісі президента ще не вирішили, хто очолить Міністерство аграрної політики та продовольства замість Миколи Сольського.

Джерело: стаття УП "Маленький уряд з великим прем'єром. Як у Шмигаля хочуть змінити Кабмін"

Деталі: Упродовж найближчих 2 тижнів парламент має звільнити аграрного міністра Миколу Сольського, якому Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в оборудках із землею на 500 млн грн.

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В Офісі президента ще не вирішили, хто очолить Мінагро.

За словами кількох співрозмовників УП, на цю посаду розглядали першого заступника аграрного міністра Тараса Висоцького, але він також має кримінальну справу, яка стосується розтрати понад 62 мільйонів гривень на закупівлях. Тому фінального рішення наразі немає.

Водночас в ОП розглядали варіант приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства економіки, як було за часів уряду Олексія Гончарука. Зрештою від цієї ідеї, як переконують співрозмовники "Української правди" в уряді, відмовилися. Зокрема, тому що попередній досвід з об'єднанням цих відомств був невдалим.

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