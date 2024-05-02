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19-річний водій BMW збив жінку на переході столичного Печерська

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 травня 2024, 11:22
19-річний водій BMW збив жінку на переході столичного Печерська
фото поліції Києва

Правоохоронці затримали водія "БМВ", що на Печерську в Києві збив жінку на пішохідному переході, йому повідомили про підозру.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: Близько 13:30 1 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Печерському районі, в якій постраждала жінка. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

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Встановлено, що 19-річний керманич автомобіля "BMW X3" на вулиці Князів Острозьких з перевищенням максимально дозволеної швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на 37-річну місцеву мешканку, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували з тяжкими травмами внутрішніх органів та численними тілесними ушкодженнями.

 

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння, прилад "Драгер" показав що він тверезий.

 

Винуватця аварії слідчі затримали та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Теми: ДТПКиївполіціяпрокуратура
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