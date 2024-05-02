Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

Країна-агресорка Росія може бути щирим учасником мирних перегорів у двох випадках − після того, як зазнає поразки на полі бою, або після того, як учасники Глобального саміту миру об’єднаються і напрацюють концепцію подальшого розвитку подій, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кулеби Foreign Policy

Пряма мова Кулеби: "Перший – це успіх на полі бою. Другий – це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І тому цей саміт не має на меті залучити Росію – його мета у тому, щоб об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуть будувати подальші дії.

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А після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Адже ви праві: у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін".

Деталі: Ведучий запитав, який сенс бачить Україна у проведенні в Швейцарії Глобального саміту миру задля наближення завершення війни, якщо там не буде сторони, яка розпочала війну.

Міністр таке питання назвав логічним з точки зору хрестоматійних підходів до дипломатії, але при цьому наголосив, що у теперішніх обставинах такі підходи не працюватимуть.

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Пряма мова Кулеби: "Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками… Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах, з посередниками та двосторонніх. Але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі".

Передісторія:

Міністр закордонних справ Польщі висловив думку, що завершення війни стане можливим тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе.

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