У США українського хакера засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини

Суд Північного округу штату Техас засудив 24-річного українця Ярослава Васинського з хакерського угруповання REvil до 13 років і 7 місяців в’язниці, а також штрафу в розмірі $16 млн за участь у більш ніж 2,5 тис. атак із використанням програм-вимагачів.

Джерело: Мінюст США, DW

Пряма мова директора ФБР Крістофера Рея: "Сьогодні завдяки тісній співпраці ФБР з нашими партнерами по всьому світу кіберзлочинець, який вважав себе недосяжним, знову зіткнувся з наслідками своїх дій. Ми продовжимо невпинно переслідувати таких кіберзлочинців, як Васинський, де б вони не ховалися, руйнуючи їхні злочинні схеми, вилучаючи їхні гроші та інфраструктуру, а також переслідуючи їхніх пособників та злочинних поплічників за всією суворістю закону".

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Деталі: Повідомляється, що засудженого затримали 2021 року в Польщі в межах глобальної операції проти хакерських угруповань, які здійснюють атаки за допомогою програм-вимагачів.

У 2022 році його екстрадували до США, і він визнав себе винним у змові, спрямованій на вчинення шахрайства, відмивання грошей і завдання шкоди захищеним комп'ютерам.

За словами заступника генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі, засуджений і його спільники зламали тисячі комп'ютерів у всьому світі та зашифрували їх за допомогою програми-здирника, а потім зажадали викупи в розмірі понад $700 млн доларів.

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При цьому вони погрожували публікацією даних своїх жертв у разі їхньої відмови заплатити викуп.

Зокрема, до числа скоєних REvil злочинів входить атака на американського розробника програмного забезпечення Kaseya 2021 року, яка призвела до масштабних наслідків і зачепила велику кількість компаній у щонайменше 17 країнах.

Серед іншого, унаслідок цієї кібератаки шведська мережа супермаркетів Coop була змушена тимчасово закрити більшість філій через збої в касовій системі.

Нагадаємо: Хакери REvil, імовірно, діяли з Росії. У листопаді 2021 року США внесли до чорного списку хакерів REvil із Росії та України. У січні 2022 року Росія заявила, що ліквідувала REvil на вимогу США. Кілька ймовірних хакерів було затримано.