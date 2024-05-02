Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У США українського хакера засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 травня 2024, 11:51
У США українського хакера засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини
Фото: Getty Images

Суд Північного округу штату Техас засудив 24-річного українця Ярослава Васинського з хакерського угруповання REvil до 13 років і 7 місяців в’язниці, а також штрафу в розмірі $16 млн за участь у більш ніж 2,5 тис. атак із використанням програм-вимагачів.

Джерело: Мінюст США, DW

Пряма мова директора ФБР Крістофера Рея: "Сьогодні завдяки тісній співпраці ФБР з нашими партнерами по всьому світу кіберзлочинець, який вважав себе недосяжним, знову зіткнувся з наслідками своїх дій. Ми продовжимо невпинно переслідувати таких кіберзлочинців, як Васинський, де б вони не ховалися, руйнуючи їхні злочинні схеми, вилучаючи їхні гроші та інфраструктуру, а також переслідуючи їхніх пособників та злочинних поплічників за всією суворістю закону".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що засудженого затримали 2021 року в Польщі в межах глобальної операції проти хакерських угруповань, які здійснюють атаки за допомогою програм-вимагачів.

У 2022 році його екстрадували до США, і він визнав себе винним у змові, спрямованій на вчинення шахрайства, відмивання грошей і завдання шкоди захищеним комп'ютерам.

За словами заступника генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі, засуджений і його спільники зламали тисячі комп'ютерів у всьому світі та зашифрували їх за допомогою програми-здирника, а потім зажадали викупи в розмірі понад $700 млн доларів.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому вони погрожували публікацією даних своїх жертв у разі їхньої відмови заплатити викуп.

Зокрема, до числа скоєних REvil злочинів входить атака на американського розробника програмного забезпечення Kaseya 2021 року, яка призвела до масштабних наслідків і зачепила велику кількість компаній у щонайменше 17 країнах.

Серед іншого, унаслідок цієї кібератаки шведська мережа супермаркетів Coop була змушена тимчасово закрити більшість філій через збої в касовій системі.

Нагадаємо: Хакери REvil, імовірно, діяли з Росії.  У листопаді 2021 року США внесли до чорного списку хакерів REvil із Росії та України. У січні 2022 року Росія заявила, що ліквідувала REvil на вимогу США. Кілька ймовірних хакерів було затримано.

Теми: СШАхакерисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
США
Через закон про "іноагентів" інтеграція Грузії в ЄС і НАТО під загрозою – Держдеп
США не підтримують операцію Ізраїлю в Рафаху без гуманітарного плану
Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: