ДБР викрило ще одну схему виїзду за кордон: підозрюється інспектор прикордонної служби

Працівники ДБР, СБУ та УВБ Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, котрий разом зі спільником продавав військовозобов'язаним чоловікам спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги "Одеса – Рені".

Джерело: ДБР

Деталі: Повідомляється, що спільник підшукував охочих незаконно виїхати за кордон, а сам прикордонник продавав "клієнтам" за 1 тис. доларів спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги "Одеса – Рені". У транзитній зоні поруч із кордоном чоловіки кидали свої авто та тікали з України.

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фото: ДБР

Наприкінці квітня 2024 року правоохоронці затримали прикордонника. У його спільника знайшли десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

фото: ДБР

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення років.





