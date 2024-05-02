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ДБР викрило ще одну схему виїзду за кордон: підозрюється інспектор прикордонної служби

Анастасія ПроцЧетвер, 2 травня 2024, 13:15
ДБР викрило ще одну схему виїзду за кордон: підозрюється інспектор прикордонної служби
фото: ДБР

Працівники ДБР, СБУ та УВБ Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, котрий разом зі спільником продавав військовозобов'язаним чоловікам спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги "Одеса – Рені".

Джерело: ДБР 

Деталі: Повідомляється, що спільник підшукував охочих незаконно виїхати за кордон, а сам прикордонник продавав "клієнтам" за 1 тис. доларів спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги "Одеса – Рені". У транзитній зоні поруч із кордоном чоловіки кидали свої авто та тікали з України.

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фото: ДБР

Наприкінці квітня 2024 року правоохоронці затримали прикордонника.  У його спільника знайшли десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

 
фото: ДБР

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення років.



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Теми: Одеська областьухилянтиПрикордонна служба
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