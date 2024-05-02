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Зеленський: У квітні Росія випустила по українцях понад 3200 КАБів

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 травня 2024, 13:21
Зеленський: У квітні Росія випустила по українцях понад 3200 КАБів
фото з Facebook Зеленського

За квітень 2024 року проти мирних українців Росія випустила понад 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і більше 3200 керованих авіабомб.

Джерело: президент Володомир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України.

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Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору".

Деталі: Глава держави зазначив, що тисячі життів українських людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які тиснуть санкціями проти російської воєнної машини.

Водночас багато життів, на жаль, окупанти забрали цими ударами.

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Теми: війнаракетний ударЗеленський
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