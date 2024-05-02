Зеленський: У квітні Росія випустила по українцях понад 3200 КАБів
За квітень 2024 року проти мирних українців Росія випустила понад 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і більше 3200 керованих авіабомб.
Джерело: президент Володомир Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України.
Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору".
Деталі: Глава держави зазначив, що тисячі життів українських людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які тиснуть санкціями проти російської воєнної машини.
Водночас багато життів, на жаль, окупанти забрали цими ударами.
Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію та допомогти Україні збільшити кількість ППО.