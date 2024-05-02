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У Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 травня 2024, 13:23
У Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: Getty Images

У п’ятницю 3 травня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, столична влада нагадала про заборони на час цього періоду.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 3-го травня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)".

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Деталі: Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • створювати смітники та спалювати відходи.

Столична влада закликала громадян телефонувати за номером "101", якщо вони помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях.

Теми: погодаКиїв
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