У Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Четвер, 2 травня 2024, 13:23
У п’ятницю 3 травня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, столична влада нагадала про заборони на час цього періоду.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 3-го травня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)".
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Деталі: Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- створювати смітники та спалювати відходи.
Столична влада закликала громадян телефонувати за номером "101", якщо вони помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях.