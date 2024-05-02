Два естонські катери у ВМС назвали "Ірпінь" та "Рені"
Командування Військово-Морських Сил присвоїло двом естонським катерам назви "Ірпінь" − на честь українського міста-героя та "Рені" − на честь міста, порт якого найближчий до Естонської Республіки.
Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook
Дослівно ВМС: "Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства".
Деталі: 2 травня на цих катерах підняли військово-морські прапори ЗСУ.
Повідомляється, що у церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, взяла участь делегація від Естонії на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.
"По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", − зазначили в ВМС.
Передісторія:
- 26 квітня Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу Україні двох патрульних катерів.