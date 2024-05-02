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Два естонські катери у ВМС назвали "Ірпінь" та "Рені"

Ірина БалачукЧетвер, 2 травня 2024, 13:28
Два естонські катери у ВМС назвали Ірпінь та Рені
ФОТО З FACEBOOK ВМС ЗСУ

Командування Військово-Морських Сил присвоїло двом естонським катерам назви "Ірпінь" − на честь українського міста-героя та "Рені" − на честь міста, порт якого найближчий до Естонської Республіки.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства".

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Деталі: 2 травня на цих катерах підняли військово-морські прапори ЗСУ. 

 
Фото з Facebook ВМС ЗСУ

Повідомляється, що у церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, взяла участь делегація від Естонії на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска. 

 
Фото з Facebook ВМС ЗСУ

"По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", − зазначили в ВМС. 

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Фото з Facebook ВМС ЗСУ

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Теми: Естоніяморякидопомога Україні
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