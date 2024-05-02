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НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 13:35
НАБУ підозрює нардепа Слуги народу у незаконному збагаченні на 11 мільйонів
Андрій Клочко, фото: "Слуга народу"

НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку.

Джерело: НАБУ, поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах, "Слуга народу"

Дослівно НАБУ: "У 2020-2021 рр. він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

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Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі".

 

Деталі: У відомстві не повідомляють імені нардепа, проте за словами джерела УП, йдеться про "Слугу народу" Андрія Клочка. 

ВІДЕО ДНЯ

Клочко – член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Теми: НАБУВерховна РададеклараціїСлуга народу
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