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Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 13:59
Швейцарія: Росію на цьому етапі не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий
ПРАПОР ШВЕЙЦАРІЇ В ЖЕНЕВІ. ФОТО: GETTY IMAGES

У МЗС Швейцарії заявили, що на цьому етапі Росію не запрошували на  Глобальний саміт миру у червні у Бюргенштоку.

Джерело: "Європейська правда", МЗС Швейцарії

Деталі: Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

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"Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Швейцарії підкреслили, що саміт покликаний розпочати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – заявили у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.
  • А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід своєю підтримкою України надсилає повідомлення Владіміру Путіну, аби він зрозумів, що для завершення війни з його боку необхідне "щире бажання" вести мирні переговори відповідно до основних принципів міжнародного права.

Теми: ШвейцаріяУкраїнаРосіявійна
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