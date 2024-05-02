Біля Часового Яру триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів – "Хортиця"

Ворог продовжує штурмувати Часів Яр на Донеччині і навколишні населені пункти, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ".

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Деталі: Речник зазначив, що російські окупанти не рахують своїх втрат ні в особовому складі, ні в техніці у спробах штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти. Також, додав Волошин, ворог намагається для захоплення міста обійти флангами через Богданівку та Іванівське, активно штурмуючи ці населені пункти.

За його словами, загарбники проводять дуже багато "м'ясних" штурмів. Удень це мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах. Водночас тактичного успіху в цих населених пунктах ворог не має, зазначив Волошин.

З метою захоплення населеного пункту Часів Яр і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації ворог намагається вийти на рубіж Сіверський Донець - Донбас.

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Водночас, за словами речника ОСУВ "Хортиця", інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець - Донбас, не відповідає дійсності.

"Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було", - заявив офіцер.

За словами Волошина, зараз триває велика боротьба за контроль саме логістичних маршрутів.

"І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", - сказав спікер.

За інформацією Волошина, 1 травня на місто Часів Яр було здійснено чотири ворожі штурми, на ранок четверга – тільки один. Загалом найбільше штурмів ворог проводив від 10 до 15 за добу на часовоярівському напрямку біля Білогорівки, де окупанти заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування.