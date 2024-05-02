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З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по аеродрому "Джанкой"

Анастасія ПроцЧетвер, 2 травня 2024, 15:30
З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по аеродрому Джанкой
Фото: проєкт "Схеми"

"Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому "Джанкой" в тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 квітня.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: За даними журналістів, супутник зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. 

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Розслідувачі припускають, що під час атаки була уражена одна з установок С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Інші установки, на думку розслідувачів, були передислоковані. 

Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, додають журналісти "Схем".

Також видання наводить слова авіаексперта Анатолія Храпчинського, який стверджує, що цей аеродром у Джанкої – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу. 

Передісторія: 

У ніч 30 квітня, за повідомленнями місцевих мешканців, в окупованому Криму, а саме у Сімферополі, Гвардійському та Джанкої пролунали вибухи.

Теми: Кримвійна
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