Росіяни вдарили КАБами по Дергачах: постраждали восьмеро дітей – ОВА

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по Дергачах Харківського району, за попередньою інформацією, постраждали восьмеро дітей та 75-річний чоловік.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, поліція Харківщини, Повітряні сили в соцмережах

Пряма мова: "Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району.

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Станом на зараз (16.38 -ред.) внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані".



Деталі: За даними поліції, діти постраждали в спортивному клубі.

Повітряні сили повідомляли про повторну загрозу КАБів для Харківщини.

Синєгубов закликав місцевих жителів до відбою тривоги не покидати укриттів.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 17:40 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого — легкі ушкодження.

Пряма мова: "Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми – без потреби в госпіталізації".

Деталі: Крім дітей постраждав 75-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.