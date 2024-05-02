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Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 16:58
Китай грозиться вжити заходи через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
ПРАПОРИ США ТА КНР, AFP VIA GETTY IMAGES

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що вживатимуть "необхідних заходів" у відповідь на нові санкції США проти китайських компаній, які допомагають Росії купувати зброю для ведення війни в Україні.

Джерело: неназваний представник китайського МЗС в коментарі AFP, "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що представник зовнішньополітичного відомства Китаю заявив, що Пекін "закликає США припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

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"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – додав він.

За його словами, Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни Росії в Україні та має право розвивати нормальні торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з РФ.

"Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", – вказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Під дію американських санкцій, зокрема, потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЕ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.

Теми: КитайсанкціїСША
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