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115-та бригада розповіла, як захищала Очеретине від шаленого натиску росіян

Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 17:41
115-та бригада розповіла, як захищала Очеретине від шаленого натиску росіян
Селище Очеретине на мапі DeepState

115-та окрема механізована бригада Збройних сил України розповіла, як, попри переважаючі сили росіян, тримала оборону Очеретиного Донецької області.

Джерело: 115-та окрема механізована бригада ЗСУ у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до селища Керамік. Росіяни щоденно здійснювали по її позиціях від 20-30 ударів КАБами та від 60-90 артобстрілів, наносив удари "Градами", мінометами та великою кількістю FPV-дронів, робив скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини.

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Внаслідок цього декілька позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.

Дослівно: "Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі, тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-ту для подальшого захисту населеного пункту Очеретине".

Деталі: За інформацією "Української правди", на заміну 115-й прийшла 100-та механізована бригада.

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Як повідомляє 115-та ОМБр, її бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але той кидав на штурм все нові сили, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то тепер в одній штурмовій групі використовував до 15 військових, і такі групи йшли по двох або трьох напрямках.

В ході наступу на Очеретинському напрямку російські війська провели ротацію трьох бригад. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.

Дослівно: "Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-та бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ.

Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону".

Деталі: У бригаді пояснили, що наразі щодо цих подій працює комісія і ведеться службове розслідування, після завершення якого буде наданий детальний коментар.

Теми: Донецька областьвійнаЗбройні сили
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