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Розвідка США дала прогноз щодо тактики РФ у війні проти України

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 18:48
Розвідка США дала прогноз щодо тактики РФ у війні проти України
Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс. фото: Getty Images

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс прогнозує, що Росія вдаватиметься до більш агресивної тактики в Україні.

Джерело: Гейнс під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Гейнс зазначила, що Росія посилила удари по інфраструктурі України, щоб перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, уповільнити оборонне виробництво і змусити його розглянути можливість переговорів.

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"Усе більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги", – заявила директорка Нацрозвідки США.

Вона, однак, зауважила, що ця "агресивна тактика", найімовірніше, триватиме, і "війна навряд чи закінчиться найближчим часом".

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

ВІДЕО ДНЯ

У розвідці Естонії минулого тижня вказували, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки та боєприпасів для інтенсифікації атак.

Теми: СШАрозвідкавійнаРосія
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